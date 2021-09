Cidades Pesquisa com pacientes de Goiás traz avanço para tratamento contra a Covid-19 Resultados do estudo com anticoagulantes foram divulgados em revista científica internacional na última semana. Pesquisador goiano destaca impactos

Um estudo internacional que contou com a participação de Goiás indica novos caminhos para o tratamento contra a Covid-19 com uso de anticoagulantes. Os resultados da pesquisa feita simultaneamente pelo Brasil com outros oito países apontam que o uso do medicamento no início da hospitalização reduz o risco de morte pela doença. De acordo com Mayler Olombrada, médico...