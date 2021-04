Os pescados apreendidos na tarde deste domingo (25), durante ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ibama na BR-060, em Abadia de Goiás, foram encaminhados à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). O alimento está sendo doado nesta segunda-feira (26) para 15 entidades filantrópicas cadastradas na sede da OVG, em Goiânia.

De acordo com a PRF, a carga estava sendo transportada em um ônibus interestadual que saiu de Rondônia com destino a Goiás. Ao ser fiscalizado pela polícia, foram encontradas nove caixas de isopor carregadas com várias espécies de pescado, como Tucunaré, Cachara, Jaú e Pirarucu.

O responsável não apresentou documentação fiscal e o Ibama foi acionado. O órgão comprovou a irregularidade da mercadoria. A empresa transportadora foi multada em aproximadamente R$ 17 mil e o pescado apreendido.