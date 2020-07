Cidades Perto do período eleitoral, municípios goianos investem na distribuição de kits para tratar Covid-19 Com aumento da popularidade de medicamentos, prefeituras apostam em remédios sem comprovação científica para tratamento da doença. Três de cinco prefeitos podem disputar a reeleição

A distribuição de ‘Kits Covid-19’ para o tratamento do novo coronavírus (Sars-CoV-2) já vem acontecendo em diversos municípios goianos. Em Aruanã, Alexânia, Ceres, Trindade e Itaberaí, os kits, que contam com medicamentos como ivermectina, azitromicina e cloroquina ou hidroxicloroquina, vitaminas e minerais, já são distribuídos nos hospitais e postos de saúde para pacientes c...