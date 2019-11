Cidades Perto do Dia Mundial da Diabete, campanhas oferecem testes gratuitos em São Paulo A Associação Nacional de Atenção ao Diabético (Anad) prevê que cerca de duas mil pessoas sejam atendidas durante os dias da campanha

O Dia Mundial da Diabete é lembrado anualmente em 14 de novembro, data de nascimento do cientista canadense Frederick Bantin que, em parceria com Charles Best, foi responsável pela descoberta da insulina, em outubro de 1921. O objetivo da campanha é aumentar a conscientização sobre a doença, falar dos cuidados com a saúde e da importância da prevenção. É nesse mês d...