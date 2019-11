Cidades Personal trainer que espancou namorada e três testemunhas serão ouvidos nesta quinta (21) em Goiânia Murilo de Morais Segurado, de 33 anos, é acusado de tentar matar Fabrícia Guimarães, no dia 28 de agosto deste ano em Goiânia

O personal trainer Murilo de Morais Segurado, de 33 anos, acusado de tentar matar a namorada, Fabrícia Guimarães, no dia 28 de agosto deste ano, em Goiânia, passará por audiência de instrução na próxima quinta-feira (21), às 9h30, no Fórum Criminal. Na sessão, que será presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, também serão ouvidas três testemunhas e a vítima. No dia do...