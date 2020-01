Cidades Personal trainer que espancou namorada deve ir a júri popular Decisão judicial foi proferida nesta quinta-feira (23) pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara; a data para o julgamento ainda não foi definida, já que ainda cabe recurso

O personal trainer Murilo de Morais Segurado, de 33 anos, acusado de tentar matar a namorada em Goiânia, deve ir a júri popular. A decisão judicial foi proferida nesta quinta-feira (23) pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida. No entanto, a data para o julgamento não foi definida, já que ainda cabe recurso. O crime aconteceu no dia 28 de agosto do ano passado, no Residencial Eldorado, na capital. Segundo a denúncia, o personal trainer teria agredido Fabrícia Silva Guimarães, de 33, com ...