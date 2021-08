Cidades Perseguidor que divulgava montagens pornográficas de adolescentes é preso em Planaltina de Goiás Investigação apontou que homem perseguia e ameaçava duas vítimas desde 2019. Uma está grávida

Foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (27), em Planaltina de Goiás, um homem suspeito de perseguir duas adolescentes desde 2019, além de armazenar e divulgar conteúdo com montagens pornográficas das vítimas. As denunciantes informaram aos policiais que o suspeito ameaçava de maneira persistente as duas e chegou a criar uma conta falsa em uma rede social...