Cidades Perseguição de cinema: motociclista foge em alta velocidade no canteiro e contramão na BR-070; veja Com manobras perigosas, motorista também tentou escapar invadindo o acostamento várias vezes, mas sem sucesso

Uma perseguição policial foi filmada, nesta segunda-feira (27), na BR-070, em Ceilândia, no Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia abordagem de rotina na rodovia, quando um motociclista não respeitou a ordem de parada e tentou fugir dos policiais. O condutor da motocicleta, uma Honda CG 150, tentou escapar com várias manobras perigosas no sen...