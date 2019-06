Os feirantes da Feira Hippie decidiram, em assembleia realizada na manhã desta segunda-feira (10), acatar a nova proposta feita pela Prefeitura de Goiânia. Com isso, as obras de revitalização da Praça do Trabalhador, no Setor Norte Ferroviário da capital, devem começar ainda nesta tarde. Na nova proposta, os feirantes que iriam ficar na Avenida Independência serão transferidos para o espaço destinado ao canteiro da obra, em frente à saída sul da rodoviária.

Os feirantes, reunidos desde o início da manhã, pediam um trecho da Avenida Independência, mas a Prefeitura alegou que não seria possível atender essa solicitação devido ao impacto do trânsito na região. O restante continua da mesma forma, a viela da Rua 44 sentido Centro até a Avenida Independência ficará interditada.

Durante a manhã, o grupo chegou a bloquear completamente o trânsito na Rua 44. Os feirantes ficaram reunidos em frente ao antigo posto da Polícia Militar (PM) e protestaram contra as obras de revitalização da Praça do Trabalhador. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) estiveram no local e orientaram os motoristas.