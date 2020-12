Cidades Perimetral Norte é líder em acidentes em Goiânia Via com mais de 10 quilômetros tem fluxo de rodovia em perímetro urbano, resultando em mais de mil ocorrências em três anos. População cobra solução, mas SMT não tem plano

Problema antigo para quem mora na região, a Avenida Perimetral Norte lidera entre as vias com maior número de acidentes de Goiânia. Em menos de três anos, foram 1.044 monitorados, pelo menos um por dia. O número é mais que o dobro registrado pela segunda avenida na lista de acidentes no perímetro urbano de Goiânia. Localizada na Região Norte, a avenida é classifi...