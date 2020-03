Uma mulher infectada pelo coronavírus não consegue sentir o cheiro da fralda suja do seu bebê. Os cozinheiros que normalmente usam todo o tipo de condimento e conhecem todos os que são usados num prato não conseguem sentir o cheiro de curry ou alho ou a mistura de sabores da comida. Outros dizem que não sentem o perfume do xampu de cabelo ou o odor dos detritos do seu gatinho.

Anosmia, a perda do olfato, e ageusia, uma perda ou diminuição do paladar, que o acompanha, são sinais peculiares possíveis indicadores da covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Na sexta-feira, médicos otorrinolaringologistas britânicos, citando informes de colegas em todo o mundo, pediram para adultos que observarem uma perda de olfato para se isolarem por sete dias, mesmo se não notarem outros sintomas, para evitar a propagação da doença. Os dados publicados são limitados, mas os médicos estão preocupados o bastante para darem esse alerta.

“Queremos chamar atenção para o fato de que este é um sinal de infecção e que qualquer pessoa que perde o olfato deve se isolar”, disse a professora Claire Hopkins, presidente da British Rhinological Society, em um email. “Isto pode contribuir para reduzir a transmissão e salvar vidas”.

Ela e Nirmal Kumar, presidente da ENT UK, grupo que representa os médicos otorrinos na Grã-Bretanha, emitiram um comunicado conjunto insistindo para os agentes de saúde usarem equipamentos de proteção pessoal quando tratarem qualquer paciente que reclamar de perda do olfato e desaconselharam qualquer procedimento de endoscopia nasal não essencial porque o vírus se multiplica no nariz e na garganta e um exame pode provocar tosse ou espirros que expõem o médico a um alto nível do vírus.

Dois otorrinolaringologistas britânicos que foram infectados estão em estado crítico, disse a médica. Notícias anteriores de Wuham, na China, onde surgiu o coronavírus, alertavam que muitos médicos especialistas em nariz, ouvidos e garganta, como também oftalmologistas, foram infectados e morreram.

Os médicos britânicos citam notícias de outros países indicando que um número importante de pacientes de coronavírus reclamou de anosmia, e dizendo que na Coreia do Sul, onde os testes foram abrangentes, 30% dos dois mil pacientes que testaram positivo para a doença tinham como sintoma mais importante a anosmia (esses foram casos leves).

No sábado, a Academia Americana de Otorrinolaringologia postou informação em seu website dizendo que evidências episódicas indicam que a perda ou redução do olfato e do paladar são sintomas significativos associados à covid-19 e têm sido observados em pacientes sem nenhum sintoma que acabaram sendo testados positivos.

A Dra. Rachel Kaye, professora de otorrinolaringologia na Rutgers, disse a colegas em New Rochelle, Nova York, que tem sido o centro do surto, que o que chamou sua atenção para a perda de olfato associada ao coronavírus foi que pacientes que se queixaram de anosmia depois foram testados positivos. “Isto me alarmou pessoalmente”, disse a médica, porque esses pacientes “não sabem que devem se manter em quarentena”.

“Muitos departamentos de otorrinolaringologia por si próprios tentaram dar a devida proporção”, disse ela, acrescentando que o seu departamento na Rutgers já começou a usar equipamento de proteção e deixando de realizar exames não essenciais.

Nas regiões da Itália mais afetadas pelo vírus, os médicos concluíram que a perda de olfato e do paladar tem sido um sinal de que uma pessoa que, do contrário parece saudável, ser na verdade portadora do vírus e pode estar propagando a doença para outras pessoas.

“Quase todos os hospitalizados têm a mesma história”, disse o Dr.Marco Metra, chefe do departamento de cardiologia no principal hospital de Brescia, onde 700 dos 1.200 pacientes estão com o coronavírus. “Se você pergunta sobre a mulher ou o marido do paciente, eles dizem ‘minha mulher perdeu o olfato e o paladar, mas está bem’. De modo que ela provavelmente está infectada na forma mais leve, mas está propagando o vírus”.

Vários pacientes americanos que tiveram sintomas persistentes do coronavírus, mas não foram testados ou aguardam resultados do teste, descreveram uma perda de olfato e do paladar, embora o nariz estivesse limpo e não congestionado.

Andrew Berry, 30 anos, sentiu dores no corpo e teve febre há 10 dias e depois garganta inflamada e fortes dores de cabeça. Ele testou negativo para a influenza e não tem ainda o resultado do teste do coronavírus, mas seu médico estava convencido de que ele estava com o vírus.

Agora, disse ele, não sente mais o cheiro do café. “Mesmo com o nariz descongestionado percebi que não sinto o cheiro da comida que estou cozinhando”, disse Berry, que é tatuador e vive em Orlando, na Flórida. Ele estava preparando um prato com plátano, cebolas e vinagre, mas não sentia o cheiro.

Amy Plattmier, que mora no Brooklyn, não fez o teste do coronavírus durante uma doença recente, mas seu marido depois adoeceu e testou positivo. Ela disse que normalmente tem um bom olfato, mas agora mal consegue sentir algum cheiro – nem o da água sanitária que estava usando para limpar o balcão, ou mesmo a sujeira do seu cão no banheiro, que ela havia limpado.

Berry também emagreceu porque está sem apetite. “Espero que não tenha um efeito prolongado. Acho que isto muda a qualidade de vida”.