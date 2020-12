Cidades Perda de olfato e paladar pode ser permanente dependendo da causa

Comidas sem sabor e perfumes sem aroma. É assim a vida de muitas pessoas que vivem com ageusia e anosmia, distúrbios da gustação e do olfato, respectivamente, que impedem totalmente a percepção desses estímulos. As condições são comuns quando temporárias – no caso de uma infecção viral como uma gripe, por exemplo –, mas podem ser, em casos raros, permanentes.Na maio...