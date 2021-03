Cidades Período de reabertura em Goiânia começa com aglomeração em ônibus Trabalhadores de atividades essenciais continuam com horário de embarque prioritário, antes era das 5h45 às 7h15 e a partir de hoje é das 6h às 7h30

Nesta quarta-feira (31) começou o período de 14 dias de reabertura do comércio, seguindo assim o decreto estadual, que visa conter o avanço da Covid-19. Os trabalhadores de atividades essenciais continuam com horário de embarque prioritário, antes era das 5h45 às 7h15 e a partir de hoje é das 6h às 7h30. A reportagem da CBN Goiânia esteve no Terminal Praça da Bíblia, ...