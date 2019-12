Cidades Período de festas aumenta demanda do Hemocentro por bolsas de sangue em 21% O sangue doado no Hemocentro é distribuído para todas as unidades públicas de saúde no Estado. Saiba como ajudar

O período das festas de final de ano, que coincidem com férias escolares e recesso para muita gente, é também marcado pelo aumento na demanda por bolsas de sangue. Dados do Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, unidade da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), em Goiânia, mostram que nesta época do ano, a demanda cresce até 21%. "Isso acontece por ca...