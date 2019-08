Cidades Perícia inicial aponta seis perfurações em sequestrador de ônibus Tiros causaram ferimentos no braço, no antebraço, na perna e no tórax de Willian Augusto da Silva, de 20 anos

Willian Augusto da Silva, de 20 anos, que sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (20), morreu com seis perfurações. A informação, obtida pelo G1, consta na primeira análise da perícia. Segundo o site, os tiros causaram ferimentos no antebraço direito, na perna esquerda, no braço esquerdo e no tórax (duas vezes). Ainda não é possível dizer,...