Cidades Perícia apresenta laudo sobre intoxicação de 7 servidores em UPA de Aparecida após beberem café Intoxicação ocorreu no último dia 3 e existe a suspeita de que o pó do café estivesse com alguma substância tóxica

A causa para a intoxicação dos sete servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, após ingerirem café servido no local, será divulgada nesta quinta-feira (16). A apresentação do Laudo de Toxicologia será feita pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-...