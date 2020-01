Cidades Perícia apontará real velocidade que condutora estava ao atropelar mãe e filha Polícia Técnico-Cientifica foi ao local do acidente nesta terça-feira (7). Resultado da análise pode sair antes mesmo do prazo de 10 dias

A Polícia Técnico-Cientifica realizou na manhã desta terça-feira (7) uma perícia na Avenida Independência, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, onde uma mulher de 28 anos, grávida de cinco meses, e a filha de 4 anos, morreram atropeladas por um carro. O caso aconteceu no último dia 31 do ano passado. O trabalho demorou cerca de uma hora e poderá precisar qual a r...