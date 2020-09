Cidades Perícia afirma que incêndio no Pantanal mato-grossense foi intencional Em pelo menos duas áreas, danos foram causados por ação humana

O governo do Mato Grosso divulgou resultados das perícias em cinco áreas da região do Pantanal, ao sul do estado, onde ainda ocorrem incêndios florestais. Em nota, o governo afirma que há danos provocados por ação humana intencional. De acordo com o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional (Ciman-MT), na Reserva Particular do Patrimônio Natura...