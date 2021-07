Cidades Pequi desaparece no Oeste de Goiás Estudo do IF Goiano mostra que extrativismo predatório, velocidade lenta de reprodução e avanço do plantio de soja são ameaças de extinção do fruto em parte do Estado

Os moradores do Oeste goiano correm o risco de ficarem sem pequi. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) - Campus Iporá. O estudo mostra que, em áreas de reserva e, principalmente, de pastagens da região, o pequi não apresenta sinais de rebrota. O trabalho, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), aponta...