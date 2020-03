Cidades Penitenciárias de Goiás se preparam para possíveis casos de coronavírus Ações incluem transferência de presos sintomáticos para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e isolamento de detentos que estiveram em locais com notificações confirmadas

As penitenciárias em Goiás estão adotando medidas preventivas para lidar com o novo coronavírus (Covid-19). Entre elas está a definição da transferência para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) dos presos que apresentarem tosse, coriza e febre e tenham estado em países ou Estados brasileiros com transmissão sustentada e casos confirmados da doença. É o que afirma a sup...