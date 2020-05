Cidades Penitenciária de Rio Verde doa cadeira de rodas a morador da região Ação é resultado da atividade de ressocialização no presídio

Um rapaz, que sofreu um grave acidente e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, recebeu o equipamento da Penitenciária de Rio Verde, nesta quarta-feira (20). De acordo com a 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a doação é resultado da atividade de ressocialização no presídio com a prod...