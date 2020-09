Cidades Penitenciária de Rio Verde distribui hortaliças para famílias carentes Verduras doadas são plantadas em horta do Centro de Inserção Social

Famílias carentes e algumas instituições como asilos e creches de Rio Verde receberam na quarta-feira (23) hortaliças plantadas na horta do Centro de Inserção Social. Antes, a doação acontecia apenas para as instituições assistenciais, porém com o aumento da produção, mais pessoas foram beneficiadas. O projeto, que leva o nome de Horta Itinerante, irá fa...