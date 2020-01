Cidades Pena é de 6 a 10 anos de prisão

Além do médium João Teixeira de Faria, os dois denunciados, Roberto Krabbe e Paulo Ricardo Huppes, devem responder por estupro de vulnerável, mesmo crime imputado ao médium. “Eles responderão por crimes sexuais como concorrentes. Por serem guias e terem dever do cuidado com estas vítimas, se omitiram. Desta forma, responderão pelo mesmo crime e da mesma forma que que...