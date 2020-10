Cidades Pelo segundo dia consecutivo Goiânia registra 41°C; veja até quando dura a onda histórica de calor Capital repetiu nessa quarta-feira (7) o dia mais quente em 83 anos, segundo o Inmet. Confira também quando deve chover

Pelo segundo dia consecutivo Goiânia registrou temperatura superior a 40ºC. Se nessa terça-feira (6) a capital marcou 41,1°C, considerado o dia mais quente dos últimos 83 anos, esta quarta-feira (7) não ficou muito atrás. Os termômetros marcaram às 15h de hoje, no Centro, 41°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás. A chefe do Inmet ...