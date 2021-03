Cidades Pelo segundo ano, cidade de Goiás não realiza celebrações públicas na Semana Santa Em um ano, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, que realiza as procissões, perdeu nove de seus membros para a Covid-19

Na cidade de Goiás as tradicionais procissões da chamada Semana dos Passos que começou no domingo (14) e termina na segunda-feira (22) não serão realizadas pelo segundo ano consecutivo. É o que informa a Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, responsável pela realização de todas as procissões no período quaresmal na antiga capital. A Irmandade existe...