O presidente Jair Bolsonaro disse que, de acordo com o que sabe, menos da metade da população tomará vacina contra a covid-19. O chefe do Executivo disse nesta quinta-feira (7) a apoiadores que fez uma pesquisa “na praia e em tudo quanto é lugar”.

“Vocês sabem quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo o que eu sei, menos da metade vai tomar”, disse o presidente. “Mas, para quem quiser, vai chegar em janeiro. Devem chegar dois milhões de doses agora em janeiro, e o pessoal pode tomar, sem problema nenhum”, acrescentou.

As declarações do presidente foram feitas no dia seguinte ao pronunciamento do ministro Eduardo Pazuello (Saúde) em rede nacional de rádio e televisão. No discurso, o chefe da pasta assegurou que todos os Estados e municípios receberão a vacina “de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população”.

Bolsonaro disse que a vacina aprovada para uso emergencial “não tem segurança ainda” e reforçou ser contra a obrigatoriedade da imunização.

Na quarta-feira (6), o presidente anunciou que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19. Em publicação nas redes sociais, afirmou que a licitação para compra dos equipamentos está interrompida até que os preços “voltem à normalidade”.

Nesta quinta, o mandatário disse que não faltará seringa para imunizar a população brasileira. “Vocês falam que eu não comprei a seringa agora, porque, quando eu fui comprar, o preço dobrou. E, se eu compro, vão falar que eu compro superfaturado”, disse.

“Não dou essa chance pra vocês [imprensa]. O Brasil é um dos países que mais produz seringas, não vai ter falta de seringa”, declarou.