Cidades Pelo menos 16.500 pessoas receberam doses de vacinas diferentes no Brasil A troca entre doses da CoronaVac e da AstraZeneca, ou vice-versa, está registrada no Datasus, sistema de informações do Ministério da Saúde

Pelo menos 16.500 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina contra a covid-19 de um fabricante e a 2ª dose de outra no Brasil. A troca entre doses da CoronaVac e da AstraZeneca, ou vice-versa, está registrada no Datasus, sistema de informações do Ministério da Saúde. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram 14.791 pessoas que to...