Boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta quarta-feira (8) informa que o Estado já conta com 32.981 casos confirmados de coronavírus. Foram 1.436 confirmações de ontem para hoje. Além disso, com mais 18 óbitos registrados, Goiás já conta com 733 mortes causadas pela Covid-19.

É o terceiro dia seguido que o Estado confirma mais de 1.100 casos em 24 horas. Na terça-feira (7) foram 1.918, com quase 2 mil registros em apenas um dia.

Ainda segundo o boletim, são 77.796 casos suspeitos em investigação, sendo que 36.809 foram descartados. A SES-GO também investiga outras 52 mortes que podem ter sido causadas pela doença. Outros 513 óbitos suspeitos foram descartados.

Goiás alcançou a marca de mais de 700 mortes na terça-feira (7), quatro dias após ter registrado mais de 600 pela primeira vez. Foram 100 dias até que o Estado chegasse a este número. O POPULAR mostrou que, até a última sexta-feira (3), Goiás registrava a média de seis mortes por dia.

