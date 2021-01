Cidades Pelo 11º dia seguido, Brasil tem média de mais de mil mortos por Covid-19

Pelo 11º dia consecutivo, o Brasil registrou média de mais de mil mortos por dia por Covid-19. Até as 20h deste domingo (31), as secretarias de saúde dos estados registram 563 novos óbitos óbitos pela doença. Com isso, a média por dia em relação aos últimos sete dias foi de 1.065. Esse número está acima de 1.000 desde 21 de janeiro. Além disso, foram registrados...