Cidades Pelo 11º ano, Heróis de Botequim animam Samba de Mercado na Cidade de Goiás Festa que já é tradicional reúne públicos de todas as idades

Há 11 anos o Grupo Heróis do Botequim realizava, pela primeira vez, o Samba de Mercado. O evento, que hoje já é tradicional poderia levar o nome da banda de samba raiz que é querida pelo público vilaboense e reúne multidões não só da cidade, mas do restante do Estado. Na tarde deste domingo (23), a estimativa é de que mais de 2 mil pessoas tenham passado pelo local e...