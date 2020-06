Os casos da Covid-19 vem crescendo em uma alta velocidade em Goiânia. A prova disso é que a capital registrou mais uma vez mais de 100 casos confirmados em um intervalo de 24 horas. É a terceira vez que isso acontece. As outras vezes foram no dia 2 de junho, terça-feira passada, com 198 casos; e no dia 22 de maio, com outros 176 testes positivos.

De acordo com o Informe Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (4) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 176 testes deram positivos e a capital tem 2.410 casos confirmados ao todo.

Uma morte foi confirmada de quarta para quinta e assim a capital apresenta 75 óbitos de pacientes residentes da capital.

Ainda conforme o relatório, 700 pacientes já se recuperaram totalmente da doença.

O informa mostra que a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (44%) e 40 e 49 anos (36%). Dos 192 pacientes internados pela doença na capital, 117 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ainda há 32 pessoas internadas na capital.

Os sintomas mais comuns informados pelos 960 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (57%), febre (54%), dor de cabeça (39%), perda do paladar (34%), perda do olfato (34%) e diarreia (32%).