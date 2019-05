Vida Urbana Pela segunda vez, defesa de João de Deus entra com pedido para prorrogação de internação hospitalar O advogado Alex Neder explicou que a análise da solicitação não tem uma data definida, mas deve ocorrer em breve

A defesa de João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus entrou nesta semana com um novo pedido para prorrogação da internação do médium no Instituto de Neurologia de Goiânia. O advogado Alex Neder explicou que a análise da solicitação não tem uma data definida, mas deve ocorrer em breve. Especial João de Deus: conheça a história do médium suspeito de abu...