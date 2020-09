Cidades Pela quarta vez, Goiás não informa número de mortes por policiais Levantamento a nível nacional, divulgado nesta quinta-feira (3), aponta um aumento de 7% no número de pessoas mortas

Pela quarta vez, Goiás foi o único Estado brasileiro a não repassar os dados para o Monitor da Violência. O levantamento a nível nacional, divulgado nesta quinta-feira (3), aponta um aumento de 7% no número de pessoas mortas por policiais. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) e aguarda um posicionamento. ...