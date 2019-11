Cidades Pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas, aponta estudo Marca foi atingida apesar das menores taxas de conclusão do ensino médio e de ingresso no ensino superior em relação aos brancos

Pela primeira vez, os estudantes negros (pretos ou pardos) passaram em 2018 a ser maioria dos inscritos nas instituições de ensino superior da rede pública do País - 50,3%. O dado consta do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A marca foi atingida a despeito das me...