O informe epidemiológico deste domingo (26) de Goiânia chama a atenção para um importante dado: pela primeira vez, desde o começo da pandemia de coronavírus, a capital goiana registrou mais de 50 casos da doença em um dia.

De sábado para domingo, 52 novos registros foram feitos pela Secretaria Municipal de Saúde. O crescimento de 294 para 346 significa um aumento de 18% dos casos em Goiânia. Isso mostra que a capital concentra 60% dos casos de covid-19 no Estado.

Anteriormente, 18 de abril era o dia com mais registros da covid-19 na capital, com 32 casos. Desde a última quinta-feira (23), quando se registrou 256 casos, já são 90 pacientes a mais com a doença na capital. O número de óbitos, porém, permanece em 11.

Este aumento pode estar relacionado com a agilidade do Laboratório de Imunologia de Transplantes de Goiás (HLAGyn), que, na última quinta-feira (22), prometeu entregar os resultados dos exames de coronavírus em até 24 horas. Em um primeiro momento, serão 50 testes por dia, mas com possibilidade de aumentar o volume caso haja mais demanda.

Ao todo, 182 casos com a doença em Goiânia são do sexo feminino, o que representa 53%. A faixa etária mais acometida pela Covid-19 na capital é entre 20 e 39 anos, com 154 casos, seguida daquela entre 40 e 59 anos, já com 107 casos, e os maiores de 60 anos, que somam 69 confirmações.

Além disso, 72 pessoas com a doença em Goiânia são profissionais da área da saúde.

Dos 346 casos confirmados na capital, 79 pessoas se curaram da covid-19, uma taxa de 23% de recuperados.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirma 573 casos de doença pelo coronavírus 2019 em Goiás e 7.203 casos suspeitos em investigação. Outros 2.297 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 144 amostras em análise.

Matéria publicada aqui no O POPULAR, no último dia 23, mostra que já são 89 bairros em Goiânia com casos confirmados de novo coronavírus, mas destes são 16 os que apresentaram evolução no número de ocorrências nas últimas duas semanas.

O POPULAR comparou os dados fornecidos pela equipe da plataforma de monitoramento da Covid-19 da Universidade Federal de Goiás (UFG), que por sua vez recebe os relatórios da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS). No dia 7 de abril, eram 31 bairros com registro da doença. O número passou para 50 no dia 13, para 80 no dia 20 e 89 no dia 22. A maioria destes bairros, entretanto, não apresentou mais nenhum novo caso após entrar na lista.