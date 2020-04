Atualizada às 17h48 de 07/04/2020

O Ministério da Saúde (MS) registrou pela primeira vez mais de 100 mortes em 24 horas no Brasil em função do novo coronavírus (Covid-19). O boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (7) mostrou que de ontem (6) para hoje ocorreram mais 114 óbitos. Ao todo, 667 pacientes morreram em função da doença no País. Os dados do MS têm como início o dia 26 de fevereiro deste ano e a primeira morte foi registrada no dia 17 de março.

Ainda segundo o Ministério, nas últimas 24h foram computados 1.661 novos casos de Covid-19, chegando a 13.717 pessoas infectadas no País. A taxa de letalidade é de 4,9%.

O Estado de São Paulo é o que mais sofre com a doença, com 5.682 casos registrados e 371 mortes. Na sequência aparecem o Rio de Janeiro, com 1.688 casos e 89 óbitos e Ceará, com 1.051 confirmações e 31 pacientes mortos.

Chama atenção ainda a situação de Pernambuco. O Estado registrou 352 confirmações, porém, 31 mortes computadas. A taxa de letalidade é de 8,8%, a maior do País.

Já em Goiás as notificações de casos confirmados chegaram a 133, 14 novos casos em 24h. Nenhum novo óbito pela doença foi registrado. Cinco pessoas já morreram no Estado, sendo quatro delas em Goiânia e uma em Luziânia. A taxa de letalidade é de 3,7%.