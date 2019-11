Cidades Pela 1ª vez, pesquisadores descrevem novo subtipo do HIV A cepa inédita pertence ao grupo que gera mais de 90% dos casos da pandemia

Pela primeira vez em 19 anos, pesquisadores descobriram um novo subtipo do vírus da aids. A cepa inédita pertence ao grupo que gera mais de 90% dos casos da pandemia. Cientistas do Laboratório Abbott e da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, assinam a pesquisa, publicada na Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.Como qualquer outro vírus, o HIV sofre ...