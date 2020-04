Goiânia permanence, pela primeira vez, por dois dias com o mesmo número de casos confirmados do novo coronavírus. Apesar disso, aumentou o número de mortes, passando de 10 para 11 registradas pela infecção do SARS-Cov-2. Essa alteração ocorre porque casos confirmados na capital podem ser de pessoas encaminhadas por outros municípios. Quando a investigação é concluída, o dado é retirado da planilha da capital e repassado para a cidade de origem do paciente.

Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram concluídas 14 investigações. Na quarta-feira o total de conclusões era de 179 e nesta quinta-feira (23), já são 193. Os outros 63 casos (para chegar ao total de 256 casos confirmados em Goiânia) ainda estão sendo analisados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e podem permanecer na estatística da capital ou ser excluído para ingressar nos dados do município de origem deste paciente, de acordo com a apuração.

Considerando os 256 casos confirmados em Goiânia, a SMS informou em seu boletim diário que se tratam de 126 mulheres e 130 homens. Do total, 132 não precisaram ser internados e outros 61 precisaram permanecer no hospital para acompanhamento médico, sendo 32 deles em unidades de terapia intensiva. Segundo a pasta, 92 pacientes seguem em isolamento, 75 pessoas estão curadas e se recuperando da infecção, 15 seguem internados em unidades de saúde e 11 pessoas morreram.

A última morte registrada na estatística da Capital foi do técnico de laboratório Javier Martins de Oliveira, de 57 anos. Ele trabalhava há 28 anos na SES, onde desempenhava função administrativa. Ele estava lotado na Gerência de Atenção Secundária e Terciária da Superintendência de Atenção Integrada à Saúde. Ele não tinha comorbidades. Apesar de ter sido registrada ontem, a morte só entrou para a estatística da SMS nesta quinta porque os boletins são fechados às 14 horas diariamente.