Cidades Peixes aparecem mortos no Rio dos Bois e moradores de Alto Horizonte se assustam Amostras de água do rio teriam sido coletadas pela Prefeitura e por empresa de mineração para apuração das causas

Proprietários rurais de Alto Horizonte, na região norte de Goiás, ficaram assustados depois que peixes apareceram mortos no Rio dos Bois, um dos principais mananciais da cidade. Um vídeo mostra inúmeros animais boiando sobre a água. De acordo com informações da Rádio CBN, a Prefeitura de Alto Horizonte informou que a Secretaria de Meio Ambiente do município coleto...