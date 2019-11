Cidades 'Peixe é um bicho inteligente. Quando vê óleo, foge', afirma secretário da Pesca; veja vídeo Jorge Seif Júnior participou de transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro e disse que população pode consumir pescado, mesmo com manchas de petróleo na costa do Nordeste

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, reiterou que a população do Nordeste pode continuar consumindo pescados apesar das manchas de petróleo que atingem a costa da região há dois meses. Segundo o secretário, o peixe tem inteligência e foge ao perceber a presença de óleo no mar. "O peixe é um bicho inteligente...