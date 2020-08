Cidades 'Peguei a doença fazendo o que amo', escreveu médico antes de morrer de Covid-19 Médico Lucas Pires Augusto, 32, fez parte de equipe que realizou cirurgia em irmãs siamesas, em 2018

“Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez.” A mensagem foi publicada pelo médico Lucas Pires Augusto, 32, às 18h51 do dia 27 de julho, pouco antes de ser encaminhado à UTI para tratar a infecção pelo novo coronavírus, em Maringá, norte do Paraná. Lucas não tinha comorbidades, segundo a família, ...