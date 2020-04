Para o Ministério da Saúde, caso alguém apresente os sintomas da Covid-19, o primeiro passo é o isolamento social por 14 dias. Nesse período, o recomendado é evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, especialmente as que se enquadram em grupo de risco. O paciente só deve procurar o hospital em caso de falta de ar.

O Ministério recomenda outros pontos importantes para quem contraiu a doença, como o uso contínuo da máscara, mesmo em atividades domiciliares. Não compartilhar nenhum objeto, como pratos, toalhas e copos. Limpar frequentemente pias, vasos sanitários, cadeiras e sofás com água sanitária ou Álcool 70%.

Além disso, é importante deixar janelas abertas para ventilação do ambiente, manter distância mínima de 1 metro dos demais moradores da casa, não dormir no mesmo cômodo, continuar com a limpeza dos ambientes com água sanitária ou Álcool 70%.

Segundo o Ministério, os demais moradores devem manter isolamento social por 14 dias, caso apresentem sintomas, o isolamento deve ser reiniciado, no caso de sintomas graves, o recomendado é procurar ajuda médica.