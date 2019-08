Cidades 'Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok?', diz Bolsonaro a Merkel sobre doações à Amazônia Governo alemão anunciou que vai congelar investimentos de cerca de € 38 milhões (o equivalente a R$ 155 milhões) que seriam destinados a diferentes projetos de proteção ambiental no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que a chanceler alemã, Angela Merkel, deve "pegar a grana" bloqueada para preservação ambiental no Brasil e reflorestar a Alemanha. “Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu US$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que a...