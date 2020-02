Cidades Pedreiro fica ferido após sofrer choque elétrico em obra, em Cristalina Corpo de Bombeiros e equipe da Enel Goiás foram acionados para retirar a vítima do local

Um pedreiro teve queimaduras no tórax após ser vítima de um choque elétrico, neste sábado (22), em Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fazia o reboco da parede de uma casa, quando encostou um pedaço de ferro em um fio de alta tensão. O Corpo de Bombeiros foi chamado e quando as equipes chegaram ao local toda a estrutura da obra já estava energi...