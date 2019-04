Vida Urbana Pediatras já podem se credenciar para atuar na urgência Edital chama especialistas interessados em trabalhar em Cais. Salários variam de R$ 11.626,56, para 20 horas semanais, a R$ 23.253,12 para 40 horas

Médicos pediatras interessados em atuar no município podem de inscrever, a partir desta quinta-feira (4), para trabalho de início imediato nos Centros de Atendimento Integrado de Saúde (Cais). O edital de chamamento público da Prefeitura de Goiânia para atender usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nas áreas de urgência e emergência pediátrica foi divulgado no Diário Ofici...