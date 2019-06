Cidades Pedófilo preso no DF pagava até R$ 5 mil e exigia meninas com menos de 40 quilos O suspeito e a esposa moravam em um hotel de luxo; Operação Barba Negra desvendou que, além dos crimes de exploração sexual, ele é apontado como líder de um grupo de estelionato que aplicou golpes em Goiás e outros seis estados

Um pedófilo de 50 anos, preso no último sábado (8), oferecia entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil para fazer sexo com menores. Wolfika Sol Sol Leles foi preso em flagrante com duas adolescentes dentro do seu carro, quando saia de um motel em Ceilândia, no Distrito Federal. Uma das adolescentes, de 15 anos, que estavam no carro com o pedófilo seria respon...