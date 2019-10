Cidades Pecado ecológico e padres casados estão entre propostas de novo relatório da Igreja Católica Documento pede uma igreja 'com rosto indígena, camponês e afrodescendente', 'com rosto migrante' e 'com rosto jovem'; texto foi apresentado hoje ao papa

Depois de três semanas de intensos debates na Cidade do Vaticano, os padres sinodais apresentaram neste sábado ao papa o relatório final do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Ao longo de 120 parágrafos, divididos em cinco capítulos, as propostas vão desde a conceituação do que é pecado ecológico até a maior participação das mulheres na liturgia católica. E, talvez o...