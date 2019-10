Cidades PC recupera 22 cabeças de gado avaliados em R$ 22 mil em Goiás Animais foram apreendidos em uma fazenda e serão devolvidos ao dono

A Polícia Civil (PC) recuperou 11 vacas e 11 bezerros roubados avaliados em R$ 22 mil, nesta quinta-feira (17), em Ivolândia, na Região Central do Estado. Segundo informações da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (Dercc), o rebanho foi roubado no dia 4 de julho deste ano, no município de Hidrolina, também na região Central do Estado. De acordo com a ...