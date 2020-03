Cidades PC realiza campanha de combate à violência contra a mulher em Rio Verde Foram espalhados pela cidade outdoors e cartazes, além de ações em redes sociais e mídias para incentivar a denúncia

Neste mês de março, em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Rio Verde (Deam), lança a campanha para combater a violência praticada contra a mulher. De acordo com a corporação, o objetivo principal da ação é incentivar as denúncias e mostrar, em outdoors, cartazes, redes ...