Cidades PC realiza buscas por suspeito de matar jovem de 14 anos com facada em festa de escola, em Goiás Outros dois adolescentes também ficaram feridos

A equipe da Polícia Civil de Goianésia realiza diligências para localizar o adolescente de 16 anos suspeito de matar com uma facada Marcos Vinícius F. Machado Borges, de 14, e ferir outros dois jovens no final da noite de sábado (11) durante a Festa Maína realizada no Clube Coopergasa, na região sul de Goianésia. Responsável pela investigação do caso, o delegado Ma...